Телеканал ТНТ покажет американский драматический сериал "Это мы"

На телеканале ТНТ состоится премьера американского сериала "Это мы".

Сюжет сериала "Это мы" происходит сразу в нескольких десятилетиях — в 80-е годы и в наши дни. Это связано с тем, что герои родились в один день, но в разное время. Однако это не все, что связывает трех главных персонажей.

Телесериал создал Дэн Фогельман. В центре сюжета американской драмы - жизни и семьи двух родителей. Их трое детей появились на свет в день, совпадающий с днем рождения отца.