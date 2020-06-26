Серебренникова признали виновным

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным.

Такое решение вынесла судья.

"Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество, направленное на личное обогащение, путем обмана сотрудников Минкультуры России в составе устойчивой группы, используя служебное положение", — зачитала приговор судья Олеся Менделеева.

Суд постановил, что руководителем преступной группы был Серебренников. Отмечено, что они действовали "организованно и стабильно", при совершении преступления роли были четко распределены.

А вот сотрудница Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум, по мнению суда, была не в курсе преступного сговора.

Напомним, что с 2011 по 2014 годы на проект, который должен был популяризировать современный театр, из госбюджета было выделено 216 миллионов рублей. По мнению следствия, деньги были расхищены. Участники уголовного дела отвергают обвинения.

В начале расследования суд арестовал имущество режиссера — машину, квартиру, банковские счета.