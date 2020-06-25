Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил о том, что практика дистанционного обучения может использоваться для привлечения абитуриентов из других регионов страны.
"В этом году в связи с пандемией мы полностью перешли на дистанционное обучение, в том числе и по творческим дисциплинам. И надо сказать, в этом деле мы неплохо преуспели. Наши студенты научились создавать такие клипы, которые можно посылать на фестивали", — сказал ректор.
Он также отметил, что первые два вступительных тура будут проходить в дистанционном режиме.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.