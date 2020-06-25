В Минкультуры сообщили о возможности открытия кинотеатров

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, когда откроются кинотеатры.

По словам Любимовой, открытие кинотеатров напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Но дата открытия пока не менялась — с 15 июля работа кинотеатров может быть возобновлена.