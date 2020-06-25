Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, когда откроются кинотеатры.
По словам Любимовой, открытие кинотеатров напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. Но дата открытия пока не менялась — с 15 июля работа кинотеатров может быть возобновлена.
"Исходя из эпидемиологической обстановки дата будет выбрана руководителем региона. Мы говорили о возможной дате 15 июля — она продолжает быть актуальной", — сказала Любимова.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.