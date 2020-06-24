Популярный блогер Настя Тропицель просила о своей кремации.
На днях с девушкой произошла трагедия — она разбилась мотоцикле во время отдыха на Бали.
Еще до своей смерти Настя попросила родных совершить кремацию ее тела. Отец Тропицель рассказал о том, что просьба будет исполнена, но прах разделят на две части.
"Было принято одно из главных решений — Настю мы будем кремировать. Потом мы с мамой поедем туда, половину праха развеем на Бали, половину привезем в Санкт-Петербург, где торжественно захороним. На церемонию пригласим всех желающих. Все, кто хочет попрощаться с Настей — всем будем рады", — рассказал отец девушки.
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