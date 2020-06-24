Прах блогера Насти Тропицель поделят на несколько частей

Популярный блогер Настя Тропицель просила о своей кремации.

На днях с девушкой произошла трагедия — она разбилась мотоцикле во время отдыха на Бали.

Еще до своей смерти Настя попросила родных совершить кремацию ее тела. Отец Тропицель рассказал о том, что просьба будет исполнена, но прах разделят на две части.