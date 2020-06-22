Музыкальный спектакль "Венский вальс" ждет зрителей в 91-м сезоне

В Театре Армии приступили к работе над музыкальным спектаклем "Венский вальс", премьера которого запланирована на декабрь 2020 года. Либретто написал российский поэт и драматург Карен Кавалерян, автор шести мюзиклов, поставленных более чем в 30 театрах России. Автор музыки к спектаклю — российский композитор, певец, актер, з. а. России Аркадий Укупник.

18 июня 2020 года в Театре прошла первая рабочая встреча артистов и постановочной части с творческой командой, на которой обсудили художественный материал и провели музыкальные пробы артистов театра.

Работать над постановкой будет приглашенный режиссер — Алина Чевик, известная своими музыкальными спектаклями в Театре оперетты, в том числе мюзиклом "Анна Каренина".

Участвовать в проекте в Театр Армии также пригласили известного художника Вячеслава Окунева, который принимал участие в оформлении опер и балетов в Мариинском и Михайловском театрах, сотрудничал с Королевским театром Глазго, Национальной оперой Греции, Большим театром Варшавы, Национальной оперой Венгрии (Будапешт), Национальными театрами Сеула и Токио, "Нью-Йорк Сити Балетом", Оперой Кальяри, "Ла Скала", "Арена ди Верона".