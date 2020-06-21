Известный китайский историк У Эньюань восхитился статьей Владимира Путина о Второй мировой войне.

Он отметил главную особенность статьи — все рассуждения подкреплены содержательными доказательствами.

"Я прочитал эту статью, у меня несколько мыслей на ее счет. Во-первых, Путин в своей статье дал всестороннюю, обширную оценку причинам, ходу и влиянию Второй мировой войны. Об этом эта статья. Более того, он использовал немало исторических материалов, его рассуждения подкреплены фактами, источники достаточно содержательные. Исторические документы, которые я увидел в статье Путина, мало кто видел, весьма весомые. На мой взгляд, это очень весомая статья. Это мое первое впечатление о ней", — сказал У Эньюань в беседе с РИА Новости.