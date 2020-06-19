В пресс-службе Музея Победы сообщили об онлайн-выставке "Парад победителей", во время которой зрителям покажут кадры самого первого парада на Красной площади.
"Музей Победы 24 июня разместит на сайте новую онлайн-выставку "Парад победителей". Виртуальный проект посвящен историческому параду на Красной площади 24 июня 1945 года. В интернет-экспозиции впервые представят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки", — говорится в сообщении
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?