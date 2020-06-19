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Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова

Культура

Российский актер Александр Домогаров стал защищать Михаила Ефремова, который совершил в центре Москвы смертельное ДТП в состоянии сильного опьянения.

"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" — пишет он на своей странице в Instagram.

Домогаров также заявил, что отказывается выходить на сцену из-за негативных комментариев в сторону Ефремова.

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