Российский актер Александр Домогаров стал защищать Михаила Ефремова, который совершил в центре Москвы смертельное ДТП в состоянии сильного опьянения.

"А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?" — пишет он на своей странице в Instagram.