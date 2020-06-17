Телеведущая Виктория Боня осудила людей, которые получают выплаты от государства, назвав их "нищебродами" и "алкоголиками".

Позже, после неприятных сообщений Боня оправдалась и извинилась за свои громкие слова.

"Мне в личку пишут разные оскорбления. У меня было мало времени, чтобы высказать свою позицию четко. Я из обычной семьи: папа — шахтер, мама — медик. Я видела жизнь в советское и постсоветское время, видела, как живут алкоголики. Меня удивляет, что многие мужчины примеряют на себя мои слова. Если они задевают человека, то он как минимум должен относить себя к алкоголикам и тем, кто ни к чему не стремится", — подчеркнула она.