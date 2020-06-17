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Актер Николай Цискаридце поставил условия Большому театру

Культура » Театр

Актер Николай Цискаридзе уволился из большого театра спустя 20 лет работы. Но он не исключил своего возвращения, если театр будет соблюдать некоторые условия.

"Все зависит от того, кто стал бы директором. Мне важны профессиональные качества этого человека. Также нужно брать в расчет, какие у меня будут полномочия. Если же новый директор театра будет иметь право вмешиваться в творческий процесс, то я не соглашусь на это никогда", — подчеркнул Цискаридзе в эфире шоу Софико Шеварднадзе "Просто о сложном" для "Яндекс Эфира".

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