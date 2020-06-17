Петросян не знает, кто украл 500 тыс. рублей на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня некий мужчина по имени Николай обокрал организатора прощальной церемонии на 500 тысяч рублей. Юморист Евгений Петросян высказался по этому поводу.

На похоронах артиста присутствовал неизвестный мужчина, который представился "помощником" Петросяна. По версии свидетелей, именно он украл кошелек с полумиллионом рублей.