На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня некий мужчина по имени Николай обокрал организатора прощальной церемонии на 500 тысяч рублей. Юморист Евгений Петросян высказался по этому поводу.
На похоронах артиста присутствовал неизвестный мужчина, который представился "помощником" Петросяна. По версии свидетелей, именно он украл кошелек с полумиллионом рублей.
"Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека", — сказал артист.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?