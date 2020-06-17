В России появилась почтовая марка, посвященная Алексею Ботяну

В Москве состоялась церемония гашения почтовой марки, которая посвящена российскому разведчику Алексею Ботяну, руководящему операцией по спасению Краскова от гитлеровцев в январе 1945 года.

В мероприятии участвовал глава Россвязи Олег Духовницкий и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Известно, что церемония проходила в формате видеоконференции.