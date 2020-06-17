В Москве состоялась церемония гашения почтовой марки, которая посвящена российскому разведчику Алексею Ботяну, руководящему операцией по спасению Краскова от гитлеровцев в январе 1945 года.
В мероприятии участвовал глава Россвязи Олег Духовницкий и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Известно, что церемония проходила в формате видеоконференции.
"Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный "майор Вихрь", к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы", — сказал Нарышкин на церемонии.
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