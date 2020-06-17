Главный редактор издания Independent Артем Артемов сообщил агентству РИА "Новости" о запуске бесплатной русской версии сайта.

"Мы планируем запустить русскоязычный Independent в ближайшие две недели, до конца июня. У нас возникла техническая заминка, связанная с карантином в Великобритании и у нас… Сейчас все юридические вопросы решили. Сам сайт функционирует с февраля месяца, но в тестовом, закрытом режиме", — рассказал Артемов.