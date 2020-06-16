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Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова

Культура

Артисты театра "Современник", в котором работает Михаил Ефремов, написали письмо в его поддержку. В нем они просят россиян не гнобить актера и отнестись к нему с сочувствием.

Свое мнение "Правде.Ру" высказал советский и российский киноактёр, сценарист, писатель, кинорежиссёр, художник-мультипликатор, народный артист РСФСР Василий Ливанов.

"Поведение его коллег вполне естественно. Они его коллеги, товарищи по жизни, работе. Естественно, они должны реагировать, как его товарищи. Но существует еще общепринятые нормы в обществе. Это трагедия, чудовищная трагедия. Погибает ни в чем невиновный очень хороший человек, судя по всему. Невероятное горе в семье. Существует закон, государственный закон, который оценивает то, что произошло. Значит, закон должен действовать. Отвечать по закону", — заключил артист.

Ранее в "Современнике" очень кратко прокомментировали ситуацию с Михаилом Ефремовы. Пресс-секретарь театра Елена Волкова отметила, что "горе — оно везде горе". После продолжительного молчания, "Современник" написал письмо в поддержку актера, отметив, что их бездействие было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с Ефремовым.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Он был нетрезв и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Позднее актер попытался предложить помощь семье погибшего, но те отказались.

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