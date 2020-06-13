Российская певица Любовь Успенская заявила, что во время аварии актер Михаил Ефремов был в состоянии опьянения и не понимал, что творил.
Актриса пообещала привлечь всех своих коллег для того, чтобы Ефремов не оказался в тюрьме.
"Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", — сказала она.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.