Певица Любовь Успенская собирает друзей для защиты Ефремова

Российская певица Любовь Успенская заявила, что во время аварии актер Михаил Ефремов был в состоянии опьянения и не понимал, что творил.

Актриса пообещала привлечь всех своих коллег для того, чтобы Ефремов не оказался в тюрьме.