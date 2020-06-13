Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что детскую литературную премию "Большая сказка" нельзя называть именем писателя Эдуарда Успенского из-за негативных фактов из его жизни.

"Мое личное мнение, если эти обвинения имеют под собой основу, то лучше назвать детскую премию каким-нибудь другим именем", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг названия премии.