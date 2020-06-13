Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о том, что Михаил Ефремов пропагандировал идею вседозволенности, а авария изменит его мировоззрение.

"При всем при этом, как показала практика, он не может быть примером для подражания. Когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести", — заявил Запашный.