На сайте Кремля опубликована телеграмма с поздравлениями для Зельфиры Трегуловой, директора Третьяковской галереи, от Владимира Путина.
"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела — как в нашей стране, так и за её пределами", — приводятся в поздравлении слова президента.
13 июня Зельфира Трегулова отмечает свое 65-летие.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.