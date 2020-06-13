На сайте Кремля опубликована телеграмма с поздравлениями для Зельфиры Трегуловой, директора Третьяковской галереи, от Владимира Путина.

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела — как в нашей стране, так и за её пределами", — приводятся в поздравлении слова президента.