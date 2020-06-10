На сайте московского правительства сообщается о том, что Московский планетарий приглашает жителей города на празднование девятилетия со дня возобновления работы после длительной реконструкции.

"Каждый год 12 июня Московский планетарий фактически отмечает свой второй день рождения. К празднику мы подготовили для горожан творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир.

Подписчики соцсетей смогут погрузиться в увлекательный мир науки и узнать много нового о космосе. Мы надеемся, что каждый найдет в этот день что-то интересное для себя и захочет после открытия прийти в наш планетарий", — приводятся в сообщении слова гендиректора планетария Виталия Тимофеева.