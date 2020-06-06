Московский фестиваль любителей литературы "Красная площадь" объявлен открытым.

Известно, что литературная встреча будет проходить с 6 по 8 июня одновременно в обычном режиме и режиме видеотрансляции.

"Это будет самый камерный фестиваль за всю его небольшую историю — всего лишь три дня, с 12.00 до 22.00. Но, возможно, самый важный. Он станет мощной поддержкой для всех ценителей литературы и для книжного сообщества, значительно пострадавшего от кризиса, случившегося из-за пандемии", — говорится в сообщении фестиваля.