Российская поэтесса Любовь Воропаева сообщила в Facebook о смерти советского актера Михаила Кокшенова. Мужчина было 83 года.
Причина смерти не уточняется, но известно о том, что актер три года не появлялся на публике после того, как перенес инсульт.
Михаил Кокшенов сыграл более сотни ролей в российских фильмах, в том числе знаменитые картины "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото 82" и "Ширли-мырли".
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