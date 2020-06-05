Советский актер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни

Российская поэтесса Любовь Воропаева сообщила в Facebook о смерти советского актера Михаила Кокшенова. Мужчина было 83 года.

Причина смерти не уточняется, но известно о том, что актер три года не появлялся на публике после того, как перенес инсульт.

Михаил Кокшенов сыграл более сотни ролей в российских фильмах, в том числе знаменитые картины "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото 82" и "Ширли-мырли".