Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", призналась в том, что боится угрожающих комментариев под своими постами в социальных сетях.

"Вот уже год в Сети меня преследует мужчина, который ежедневно оставляет гадкие сообщения, проклинает меня и людей в комментариях под моими постами… Сначала я не обращала внимания, потом заблокировала. На следующий день появился новый аккаунт, с которого продолжились угрозы, проклятия и оскорбления. Я как-то не связала, просто отправила в бан пользователя. На завтра я увидела еще один аккаунт… И так каждый день. Ребята, каждый Божий день человек заводит новые страницы, чтобы домогаться меня. Он может оставить по 500 комментариев в день. Вы представляете себе масштаб?! Все это напоминает действия какого-то маньяка. Он настолько запугал уже всех моих подписчиков во "ВКонтакте", что там даже пришлось отключить комментарии", — отметила Екатерина.