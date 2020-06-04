Турецкие мыльные оперы завоевывают мир

Продюсерские компании в Турции, занимающиеся производством "телевизионных драм" (фильмов, которые в России называют "мыльными операми"), нашли новые способы продолжать съемки несмотря на ограничения из-за коронавируса.

Об этом сегодня сообщает Agence France-Presse.

Последние шесть эпизодов сериала "Изгой", были сняты на платформе видеоконференцсвязи Zoom, причем актеры в кадре обходились без помощи визажистов и костюмеров.

Креатив дал результат

Новые серии турецких мыльных опер оказались очень востребованы у телезрителей по всему миру: их покупают для проката даже в арабских и латиноамериканские странах — регионах, более привычных к экспорту своих собственных "теленовелл".

"Наш подход к съемкам оказался гораздо более приспособленным к "домашней обстановке". Поэтому перестроиться к условиям изоляции оказалось несложно. И мы смогли не только не потерять деньги, но и неплохо заработать в это сложное для киноиндустрии время", — говорит Йенер Ялчин, помощник режиссера.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано: