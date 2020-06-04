Продюсерские компании в Турции, занимающиеся производством "телевизионных драм" (фильмов, которые в России называют "мыльными операми"), нашли новые способы продолжать съемки несмотря на ограничения из-за коронавируса.
Об этом сегодня сообщает Agence France-Presse.
Последние шесть эпизодов сериала "Изгой", были сняты на платформе видеоконференцсвязи Zoom, причем актеры в кадре обходились без помощи визажистов и костюмеров.
Новые серии турецких мыльных опер оказались очень востребованы у телезрителей по всему миру: их покупают для проката даже в арабских и латиноамериканские странах — регионах, более привычных к экспорту своих собственных "теленовелл".
"Наш подход к съемкам оказался гораздо более приспособленным к "домашней обстановке". Поэтому перестроиться к условиям изоляции оказалось несложно. И мы смогли не только не потерять деньги, но и неплохо заработать в это сложное для киноиндустрии время", — говорит Йенер Ялчин, помощник режиссера.
На сегодняшний день в Турции зарегистрировано:
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?