Актер Сергей Романович признался в появлении ребенка

Актер Сергей Романович, известный своим участием в сериале "Ольга", редко рассказывает о своей личной жизни. Сегодня же он рассказал о своем ребенке, который появился на свет два месяца назад.

27-летний отец признался, что с появлением ребенка его взгляды на жизнь силь изменились.