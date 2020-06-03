Актер Сергей Романович, известный своим участием в сериале "Ольга", редко рассказывает о своей личной жизни. Сегодня же он рассказал о своем ребенке, который появился на свет два месяца назад.
27-летний отец признался, что с появлением ребенка его взгляды на жизнь силь изменились.
"Отцовство — это настоящая школа терпения, — отметил актер. — Как и материнство. До момента столкновения с реальностью мы абсолютно неадекватны в своих ожиданиях. Прямо как в бизнесе. Кто из вас, глядя на крутых предпринимателей в Интернете, хоть раз ловил себя на мысли: "Эх, как же круто работать на себя, быть финансово независимым, жить свободно и счастливо". Знакомые мысли? Скажите это любому действующему предпринимателю и он рассмеется вам в лицо. Почему? Да потому что любое свое дело — это огромная ответственность и тысяча разных проблем, которые ты решаешь 24 часа семь дней в неделю".
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.