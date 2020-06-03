Минкультуры попросило мэрию Москвы разрешить киносъемки

Пресс-служба Минкультуры сообщила о том, что ведомство обратилось в мэрию Москвы с просьбой о разрешении киносъемок.

"Глава Минкультуры России рассказала о профилактических мерах и санитарно-эпидемиологических требованиях безопасности при начале работы организаций кинотеатрального показа, а также возобновлении киносъемочной деятельности. Кинопроизводители выразили надежду на скорейшее начало съемочного процесса. Учитывая итоги совещания, Минкультуры России подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице", — говорится в сообщении.

Ольга Любимова, министр культуры, сообщила о том, что в столице России находится большая часть киностудий и кинокомпаний страны.