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Российские музеи откроют через полтора месяца

Культура » Искусство и архитектура

К 15 июля в России планируют открыть музеи. Посетителям и сотрудникам предстоит строго соблюдать все меры безопасности.

Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что каждый регион сам решает, когда открыть музеи. Но это произойдет не раньше середины июля.

"Театры и концертные залы открываются, как и во всем мире, на последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками. Репетиционный период запланирован", — пояснил Чернышенко. 

Для открытия музеям требуется полтора месяца подготовки. Такой срок назвала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что пока о групповых экскурсиях речи не идет, будут возможны только индивидуальные экскурсии.

Для поддержки сферы культуры в России выделили 3,8 миллиарда рублей. Однако сейчас прорабатываются дополнительные меры помощи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что летние фестивали музея "Ростовский кремль" перенесли на 2021 год. Это яркие туристические события Ярославской области. Традиционно летом проходит фестиваль "Ростовская финифть и народные промыслы" и международный фестиваль средневековой культуры "Ростовское действо".

музей культура ольга любимова дмитрий чернышенко
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