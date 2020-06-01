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Еще 9035 россиян заболели коронавирусом. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Днем ранее число новых инфицированных составляло 9268 человек, а в субботу сообщалось о 8952 новых больных. Как отмечают врачи, у 40% инфицированных не было внешних признаков заболевания. Новые случаи выявлены в 84 регионах страны.

За сутки в России от коронавируса скончались 162 человека. Накануне вирус унес жизни 138 пациентов, днем ранее — 181 человека. Всего с начала эпидемии от инфекции скончались 4855 инфицированных.

Выздороветь за сутки смогли 3994 человека. С начала эпидемии их уже 175 877 человек.

Общее число коронавирусных больных в России составляет 414 878 человек.

Врачи уже провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус. Из них за минувшие сутки — 279 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 304 тысячи россиян.

Ранее сообщалось:  китайские ученые пришли к выводу, что коронавирус зародился не в Ухане. Это удалось доказать путем различных исследований. По словам вирусолога Анатолия Альштейна, сейчас это не так важно, как победа над инфекцией и разработка вакцины. При этом он считает, что у COVID-19 естественное происхождение.

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