Российскому актеру Павлу Устинову пришлось сменить свою работу. Он не стал сидеть дома на самоизоляции и устроился в службу доставки еды.

"Буквально за неделю до начала пандемии я прошел несколько кастингов на съемки, но теперь проекты заморожены, театры закрыты. Ситуация печальная, конечно. Но я нашел вакансию, созвонился с работодателем. Главным критерием были заработная плата, и чтобы я не засорял свой мозг лишней информацией", — отметил артист.