ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея имени Ивана Гончара в Киеве сообщило о том, что сотрудники бюро исследований Украины арестовали коллекцию картин, которые принадлежали бывшему президенту страны Петру Порошенко.
Правоохранители пришли в музей и попросили подписать документ об аресте картин. А директору сообщили о том, что незаконные действия с картинами могут повлечь за собой уголовную ответственность.
Какие именно действия считаются незаконными, следователь не сообщил. Но ранее было известно о том, что правоохранителями была взломана дверь музея, где произошла потасовка с депутатами от партии Порошенко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Редактор Георгий Сааков сообщил в Facebook о смерти режиссера Самвела Гаспарова.
"В Москве скончался замечательный кинорежиссер ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел. Светлая память!" — написал он.
Также известно о том, что его супруга и актриса Наталья Вавилова заражена коронавирусом.
"Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений", — пишет StarHit.
Пресс-служба сервиса MyBook сообщила о том, Гарри Поттер стал самым любимым персонажем среди героев детских книг. В рейтинге также участвовали Карлсон и дядя Федор.
"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главный герой волшебной саги Джоан Роулинг.
На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.
Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Издание Variety сообщило о смерти актера Энтони Джеймса на 78-м году своей жизни.
Актер скончался 26 марта, а причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Актер был известен своими ролями злодеев в фильмах "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2", "Тайны отца Даулинга", "Непрощенный" и многих других.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.