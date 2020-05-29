Коллекция картин бывшего президента Украины арестована

ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея имени Ивана Гончара в Киеве сообщило о том, что сотрудники бюро исследований Украины арестовали коллекцию картин, которые принадлежали бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Правоохранители пришли в музей и попросили подписать документ об аресте картин. А директору сообщили о том, что незаконные действия с картинами могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Какие именно действия считаются незаконными, следователь не сообщил. Но ранее было известно о том, что правоохранителями была взломана дверь музея, где произошла потасовка с депутатами от партии Порошенко.