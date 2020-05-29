Пресс-служба сервиса MyBook сообщила о том, Гарри Поттер стал самым любимым персонажем среди героев детских книг. В рейтинге также участвовали Карлсон и дядя Федор.

"Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главный герой волшебной саги Джоан Роулинг.

На втором месте — 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем — красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.

Замыкают пятерку лидеров любознательная Черити Тиддлер, главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай, и обаятельный и непоседливый домовенок Кузя — персонаж одноименной сказки Татьяны Александровой", — говорится в сообщении.