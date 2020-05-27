Новая книга "мамы Гарри Поттера" - политическая сказка

Джоан Роулинг удивила поклонников анонсом совершенно новой детской книги, в которой нет Гарри Поттера.

По словам писательницы, она написала ее более 10 лет назад для своих собственных детей и теперь "отряхнула и делится с миром".

Over time I came to think of The Ickabog as just for my family. The manuscript went up into the attic, where it remained until a few weeks ago. This is the very dusty box I got down from the attic.

(It's a Net-A-Porter box and might well have held a premiere dress.) 4/13 pic.twitter.com/vg8F5Qx33M — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Новая книга Роулинг - "политическая сказка"

Так определила жанр новой книги сама автор. А главная тема - неравенство, царящее в мире.

"Большая часть рога изобилия была "волшебно богатой землей" со счастливыми людьми и прекрасной, обильной пищей, рассказывают читатели. Но на северной оконечности острова жили болотники, которые скупились на скудные ресурсы. У них были "грубые голоса, которым подражали другие роговицы", и они были предметом шуток о "своих манерах и своей простоте" (цитата из книги Ickabog)

К слову, главы Ickabog публикуются ежедневно на веб-сайте Ickabog.