Выставку Ван Гога в Торонто можно посетить, не выходя из машины

Artnet сообщает о том, что музей в Торронто устроит выставку картин Винсента Ван Гога, которую можно посмотреть сидя в автомобиле. Такие меры были приняты из-за коронавируса.

"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 – невероятно сложная задача, и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу “Immersive Van Gogh” (Погружение в Ван Гога)", – говорится в сообщении музея.

Экспозиция будет открыта с 18 по 28 июня.