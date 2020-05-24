Artnet сообщает о том, что музей в Торронто устроит выставку картин Винсента Ван Гога, которую можно посмотреть сидя в автомобиле. Такие меры были приняты из-за коронавируса.
"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 – невероятно сложная задача, и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу “Immersive Van Gogh” (Погружение в Ван Гога)", – говорится в сообщении музея.
Экспозиция будет открыта с 18 по 28 июня.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии. Переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?