Мариинский театр покажет лучшие спектакли и концерты в поддержку врачей

Мариинский театр представит записи лучших концертов и спектаклей в рамках концерта, посвященного медикам, которые работают в условиях коронавирусной пандемии.

Трансляция начнется 22 мая в 19:00 на сайте театра, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В программе зрителей ждут творения Мусоргского, Равеля, Берлиоза и Сен-Санса.