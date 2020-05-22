Мариинский театр представит записи лучших концертов и спектаклей в рамках концерта, посвященного медикам, которые работают в условиях коронавирусной пандемии.
Трансляция начнется 22 мая в 19:00 на сайте театра, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
В программе зрителей ждут творения Мусоргского, Равеля, Берлиоза и Сен-Санса.
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