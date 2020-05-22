Кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съемки новой части "Аватара" пройдут в Новой Зеландии.
"Наши декорации готовы. Мы не можем дождаться, чтобы на следующей неделе снова отправиться в Новую Зеландию. С нетерпением жду, чтобы поделиться с вами остальными подробностями", — написал Ландау на своей страничке в Instagram.
Премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь следующего года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.