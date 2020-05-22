Премьера фильма "Аватар 2" состоится в декабре следующего года

Кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съемки новой части "Аватара" пройдут в Новой Зеландии.

"Наши декорации готовы. Мы не можем дождаться, чтобы на следующей неделе снова отправиться в Новую Зеландию. С нетерпением жду, чтобы поделиться с вами остальными подробностями", — написал Ландау на своей страничке в Instagram.

Премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь следующего года.