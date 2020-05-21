Пятнадцатилетний сын Юлии Дробот гостил с двоюродным братом у своей бабушки, проживающей на востоке Москвы. Родные отмечали у подростка повышенную возбудимость и нервозность в последние дни его жизни.
Вечером молодой человек вышел покурить на балкон, но обратно так и не вернулся. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть юноши.
Известно, что у сына Юлии Дробот были проблемы с психикой после травмы головы, полученной в марте во время драки.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.