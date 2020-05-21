Сын актрисы Юлии Дробот скончался после падения с балкона

Пятнадцатилетний сын Юлии Дробот гостил с двоюродным братом у своей бабушки, проживающей на востоке Москвы. Родные отмечали у подростка повышенную возбудимость и нервозность в последние дни его жизни.

Вечером молодой человек вышел покурить на балкон, но обратно так и не вернулся. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть юноши.

Известно, что у сына Юлии Дробот были проблемы с психикой после травмы головы, полученной в марте во время драки.