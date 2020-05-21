Третий сезон сериала "Грешницы" покажут 19 июня

NME сообщило о том, что третий сезон сериала "Грешницы" можно будет начать смотреть с 19 июня на телеканале Netflix.

Премьера сериала была анонсирована на американском телевидении 6 февраля 2020 года.

В новом сезоне создатели обещают возвращение Гарри Эмброуз в роли детектива Билла Пуллмана. Также в сериале появится Мэтт Бомер, который сыграл выжившего в автокатастрофе.

По сценарию третьего сезона, Эмброуз будет расследовать обстоятельства автомобильной аварии, во время которой водитель умирает, а его пассажир остается в живых.