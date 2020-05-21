NME сообщило о том, что третий сезон сериала "Грешницы" можно будет начать смотреть с 19 июня на телеканале Netflix.
Премьера сериала была анонсирована на американском телевидении 6 февраля 2020 года.
В новом сезоне создатели обещают возвращение Гарри Эмброуз в роли детектива Билла Пуллмана. Также в сериале появится Мэтт Бомер, который сыграл выжившего в автокатастрофе.
По сценарию третьего сезона, Эмброуз будет расследовать обстоятельства автомобильной аварии, во время которой водитель умирает, а его пассажир остается в живых.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.