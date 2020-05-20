Раскрыт секрет куполов итальянских соборов эпохи Возрождения

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре был построен в XV веке. Внимание ученых привлек купол собора, который не обрушился под своим собственным весом и гравитацией за шесть столетий.

В чем секрет архитекторов эпохи Возрождения?

Ученые решили выяснить, как итальянские архитекторы смогли добиться такого результата. Для этого они создали компьютерную модель здания на всех этапах строительства.

В результате оказалось, что секрет устойчивости купола собора объясняется особой техникой кладки. Сначала строители возвели прочный каркас, для которого из вертикальных кирпичей вымостили своеобразную "елочку". Пространство между камнями они заполнили горизонтальными рядами, выложенными из другого вида кирпича. Таким образом строители добились равномерного распределения нагрузки для всего купола.

Строительство собора Санта-Мария-дель-Фьоре длилось более ста лет. В соборе есть необычные часы, стрелка которых движется по циферблату в другую, непривычную нам, сторону. Часы идут с XV века — и по сей день.