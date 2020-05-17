Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца. По мнению Александры, с ее тахикардией и плохой координацией будет трудновато танцевать.

"Папа никогда не пытался мне ничего навязать или как-то повлиять на меня. Он знал, что если я выберу танцы, то начинать нужно как можно раньше, поэтому в детстве я занималась, но все время бросала. Давалось непросто: у меня плохая координация, я путаю стороны, определяю, где право, а где лево, по родинке на пальце. У меня тахикардия, мне некомфортно, что на меня смотрят, ждут чего-то, чего я не умею", — откровенно заявила Саша.