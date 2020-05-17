Первый канал готовится показать новый сезон сериала "Мосгаз. Катран"

На Первом канале российского телевидения будет показан седьмой сезон детективного сериала"Мосгаз. Катран". Известно, что действия фильма будут проходить в 1978 году, а сценарий связан с подпольной работой казино.

Режиссером новой части сериала стал Сергей Коротаев, а в качестве сценариста над картиной работала Зоя Кудря.

Точная дата начала показа еще не назначена.