На Первом канале российского телевидения будет показан седьмой сезон детективного сериала"Мосгаз. Катран". Известно, что действия фильма будут проходить в 1978 году, а сценарий связан с подпольной работой казино.
Режиссером новой части сериала стал Сергей Коротаев, а в качестве сценариста над картиной работала Зоя Кудря.
Точная дата начала показа еще не назначена.
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