Актер юмористической передачи "Кривое зеркало" Михаил Вашуков попал в больницу подмосковного города Пушкино. СМИ утверждают о его тяжелом состоянии и переводе в отделение реанимации.
Некоторые из журналистов считают, что Вашуков заразился коронавирусом. Но никаких официальных комментариев о причине госпитализации пока никто не давал.
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