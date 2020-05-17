Юморист "Кривого зеркала" госпитализирован с подозрением на COVID-19

Актер юмористической передачи "Кривое зеркало" Михаил Вашуков попал в больницу подмосковного города Пушкино. СМИ утверждают о его тяжелом состоянии и переводе в отделение реанимации.

Некоторые из журналистов считают, что Вашуков заразился коронавирусом. Но никаких официальных комментариев о причине госпитализации пока никто не давал.