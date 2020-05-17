Российский художник Никас Сафронов в эфире телевизионной программы "Секрет на миллион" рассказал историю о том, как ему выплатили 230 тысяч долларов за то, что тот поранился об консервную банку.
"Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец" — поведал Сафронов.
Известно, что художник пережил 3 операции из-за воспаления пальца, из-за чего его страховая компания выплатила денежную компенсацию.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.