Никасу Сафронову заплатили 320000 долларов за раненный палец

Российский художник Никас Сафронов в эфире телевизионной программы "Секрет на миллион" рассказал историю о том, как ему выплатили 230 тысяч долларов за то, что тот поранился об консервную банку.

"Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец" — поведал Сафронов.

Известно, что художник пережил 3 операции из-за воспаления пальца, из-за чего его страховая компания выплатила денежную компенсацию.