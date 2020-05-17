Издательство The Hollywood Reporter сообщило о смерти комичного актера Фред Уилларда. Близкие рассказали о том, что актер умер по естественным причинам и не имел никаких болезней.
Последние годы свой жизни актер провел в Лос-Анджелесе.
"Отец ушел очень мирно. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", — трагическую новость сообщила его дочь Хоуп.
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