Умер герой сериала "Frends" Фред Уиллард

Издательство The Hollywood Reporter сообщило о смерти комичного актера Фред Уилларда. Близкие рассказали о том, что актер умер по естественным причинам и не имел никаких болезней.

Последние годы свой жизни актер провел в Лос-Анджелесе.