В этом году известному российскому поэту Иосифу Бродскому могло бы исполниться восемьдесят лет. Музей Анны Ахматовой ежегодно проводит день памяти Бродского, но в этот раз его 80-ти летие отметят в режиме онлайн.
Известно, что классическое чтение стихов в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге отменено из-за коронавируса.
Записаться на участие в онлайн-чтении стихов может любой. Для этого нужно записать видеоролик, на котором вы читаете стихотворение Иосифа Бродского и разместить его в любой социальной сети с хештегом #МузейАхматовой до 24 мая.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.