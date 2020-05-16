День памяти Иосифа Бродского пройдет в режиме онлайн

В этом году известному российскому поэту Иосифу Бродскому могло бы исполниться восемьдесят лет. Музей Анны Ахматовой ежегодно проводит день памяти Бродского, но в этот раз его 80-ти летие отметят в режиме онлайн.

Известно, что классическое чтение стихов в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге отменено из-за коронавируса.

Записаться на участие в онлайн-чтении стихов может любой. Для этого нужно записать видеоролик, на котором вы читаете стихотворение Иосифа Бродского и разместить его в любой социальной сети с хештегом #МузейАхматовой до 24 мая.