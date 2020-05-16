Издательство Daily Mail сообщило о том, что на картине "Крик" художника из Норвегии Эдварда Мунка началось разрушение желтых пигментов. Причиной стала высокая влажность воздуха.
Группа ученых сделала анализ микрочастиц полотна и сделали вывод, что под действием влаги окисляется сульфид кадмия, который добавляют в желтую краску.
Ранее считалось, что картину испортил слишком яркий свет.
"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сказала соавтор исследования Летиция Монико из Итальянского Национального Исследовательского Совета.
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