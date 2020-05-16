Ученые доказали причину порчи картины "Крик"

Издательство Daily Mail сообщило о том, что на картине "Крик" художника из Норвегии Эдварда Мунка началось разрушение желтых пигментов. Причиной стала высокая влажность воздуха.

Группа ученых сделала анализ микрочастиц полотна и сделали вывод, что под действием влаги окисляется сульфид кадмия, который добавляют в желтую краску.

Ранее считалось, что картину испортил слишком яркий свет.