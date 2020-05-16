Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Журнал Variety со ссылкой на официального представителя Каннского кинофестиваля сообщил от его отмене.

"На сегодняшний день физическое проведение (кинофестиваля) для нас затруднительно, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального Прим. ред.) отбора в начале июня", — сказал пресс-секретарь фестиваля Тьерри Фремо.

Отобранные для фестиваля в Каннах фильмы организаторы покажут на других кинофестивалях, которые запланированы на эту осень. В их число входит Венецианский кинофестиваль.