Журнал Variety со ссылкой на официального представителя Каннского кинофестиваля сообщил от его отмене.
"На сегодняшний день физическое проведение (кинофестиваля) для нас затруднительно, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального Прим. ред.) отбора в начале июня", — сказал пресс-секретарь фестиваля Тьерри Фремо.
Отобранные для фестиваля в Каннах фильмы организаторы покажут на других кинофестивалях, которые запланированы на эту осень. В их число входит Венецианский кинофестиваль.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.