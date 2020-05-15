Телеведущая Мария Миногарова не скрывает того, что у нее были проблемы с работой щитовидной железы, а после хирургического вмешательства она не некоторое время станет бесплодной.
Многим женщинам, включая Миногарову, задают вопросы о будущих детях, но телеведущая возмущается таким поведением общества.
"Есть, например, люди, которые очень хотят детей. Они страдают от какой-то проблемы, пытаются забеременеть, тратят на это деньги, решают вопросы со здоровьем, придумывают варианты, как родить. И когда человеку, который годами собирает коробочку с сосками, говорят: "Когда у тебя деточки будут?", у него просто обрушивается внутренний мир, начинается депрессия и тоска", — заявила телеведущая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.