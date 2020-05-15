Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность

Телеведущая Мария Миногарова не скрывает того, что у нее были проблемы с работой щитовидной железы, а после хирургического вмешательства она не некоторое время станет бесплодной.

Многим женщинам, включая Миногарову, задают вопросы о будущих детях, но телеведущая возмущается таким поведением общества.