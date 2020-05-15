Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что у России и всего музейного сообщества будут возникать проблемы с международными проектами.
"Есть один момент, который начинает волновать. Мы были все невероятно связаны, и Третьяковка за последние годы проводила фантастические выставки из собраний зарубежных музеев. К сожалению, такие проекты мы будем планировать с осторожностью в будущем. Это глобальная тенденция", — рассказала Трегулова на фестивале "Telling Stories".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.