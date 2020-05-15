Татьяна Брухунова подчеркнула свою красоту хорошим умом

Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна очень любит проявлять активность в социальных сетях. Недавно она выложила на обсуждение свою фотографию в плаще очень вызывающего цвета.