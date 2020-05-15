Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна очень любит проявлять активность в социальных сетях. Недавно она выложила на обсуждение свою фотографию в плаще очень вызывающего цвета.
"Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть некрасивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: "Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура". Господа "карантинные критики"! Не утруждайтесь написанием длинных комментариев: страшила, старуха и т. д. Не позорьте себя", — отметила Брухунова в описании фотографии.
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