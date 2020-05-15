Сын Ирины Цывиной продал все имущество матери и бросил сестру

Прошел ровно год со смерти знаменитой актрисы Ирины Цывиной, но из-за того, что она не успела составить завещание, ее дети до сих пор ругаются.

Сын Евгений и дочь Зинаида никак не могут поделить имущество знаменитой матери: участок, дом и три квартиры.