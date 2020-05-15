Прошел ровно год со смерти знаменитой актрисы Ирины Цывиной, но из-за того, что она не успела составить завещание, ее дети до сих пор ругаются.
Сын Евгений и дочь Зинаида никак не могут поделить имущество знаменитой матери: участок, дом и три квартиры.
"Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами? — рассказал "СтарХиту" сосед Евгения Дмитрий.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.